Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bu sezon bir türlü istediği sonuçları elde edemeyen Trabzonspor, 2017’ye mutlu girmenin planlarını yapıyor. Tam 6 yıldır evinde tarihi rakibi Fenerbahçe’yi yenemeyen bordo-mavililer, pazartesi günü oynanacak karşılaşmada hem bu şanssızlığını kırmak, hem de tarih yazdığı Avni Aker’e mutlu bir şekilde veda etmek istiyor. Bordo-mavililer Fenerbahçe’yi Avni Aker Stadyumu’nda en son 23 Ağustos 2010’da oynanan ve Trabzonspor’un 3-2 kazandığı karşılaşmada yendi. Karadeniz ekibi bu maçın ardından sahasında oynadığı karşılaşmalarda sarı-lacivertlileri yenme başarısı gösteremedi. Trabzonspor 2010 yılından bu yana evinde oynadığı 6 maçta 4 mağlubiyet ve 2 beraberlik elde etti. Attığı 2 gole karşılık kalesinde ise 14 gol gördü.

Yanal dostluk istedi

Türkiye Kupası maçında önceki gün 3. Lig takımı Kızılcabölük’ü 5-0 yenerek moral bulan Trabzonspor’da Teknik Direktör Ersun Yanal da Fenerbahçe maçı öncesi oyuncularına uyarılarda bulundu. Önümüzdeki yıla daha umutlu girmek istediklerini ifade eden Yanal, “2017 bizim için inşallah başarılarla dolu bir yıl olacak. Yeni yılda, yeni stadımızda taraftarımızı sevindirecek sonuçlar elde etmek için çalışacağız. Fenerbahçe maçı da hem iki kulüp arasındaki rekabet sebebiyle hem de Avni Aker’deki son maçımız olması yüzünden büyük önem taşıyor. Eski stadımıza ve 2016’ya mutlu veda edelim. Bir Fenerbahçe galibiyeti, küstürdüğümüz taraftarımızdan özür dileme fırsatını da bize vermiş olacak” dedi. Taraftara da mesaj gönderen Yanal, “Ülkenin barışa ve huzura ihtiyacı var. Sorumlu davranıp gerginliklerden kaçınmalıyız” diye konuştu.

Bu gençlere güvenin!

Trabzonspor’un 2 genç oyuncusu 17 yaşındaki Abdülkadir Ömür ile 19 yaşındaki Yusuf Yazıcı’nın kupadaki Kızılcabölükspor ile oynanan maçta ortaya koydukları performans, camiada beğenildi. İki oyuncuyu A takıma kazandıran alt yapı sorumlusu Sadi Tekelioğlu, “Abdülkadir ile Yusuf, transfer edilen oyuncuların çoğundan iyi. A takımda 12 maç oynamış, tek gol atamamış oyuncu var. Onlar iyi olsaydı yine forma şansı bulamazlardı. Eğer sabredilecekse, bu çocuklara sabredilsin. Sadece onlar da değil, Muhammet, Ramazan, Yağızcan, Savaş, Batuhan da var. Çareyi uzakta aramaya gerek yok. Bu gençler Trabzonspor’un geleceğidir” ifadelerini kullandı.