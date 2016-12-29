Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İngiltere Premier Ligi'nde zirveye kurulan Chelsea'nın devre arası transferinde öncelikli hedefinin Hakan Çalhanoğlu olduğu ortaya çıktı. Daily Star'ın haberine göre İtalyan teknik direktör Conte, Bayer Leverkusenli ofansif orta saha oyuncusunu gözüne kestirdi. Ancak Chelsea'nin işi zor. Çünkü Çalhanoğlu'nun peşinde Arsenal, Tottenham, Manchester United ve Everton da var. 22 yaşındaki milli futbolcu 2014'te Hamburg'tan Leverkusen'e 12,5 milyon sterline transfer olmuştu. Hakan'ın Leverkusen'le halen 2,5 yıllık sözleşmesi bulunuyor.

Murad Tamer-Türkiye Gazetesi