Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Kadın Basketbol Takımı, Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi 11. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Metro Enerji Arena’daki mücadele bu akşam saat 20:00’de oynanacak ve TRT Türk’ten naklen yayınlanacak.

Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Ligi’nde son olarak Adana ASKİ ile karşı karşıya gelen Galatasaray, karşılaşmadan 64-59 galip ayrılarak ligde sekizinci galibiyetini elde etti ve puan durumunda üçüncü sırada yer aldı. Yvonne Anderson 18, Maryia Papova 15, Moriah Jefferson 12 sayıyla çift hanelere çıkan isimler oldu.

EuroCup Women C Grubu son hafta maçında Dynamo Novosibirsk ile Abdi İpekçi Arena’da karşı karşıya gelen sarı-kırmızılı takımda Işıl Alben, Moriah Jefferson ve Yvonne Anderson gibi üç önemli oyuncusundan yoksun çıktığı karşılaşmada 75-52 galip ayrılarak grubunda 6’da 6 yaptı ve gruptan lider çıkarak son 16 turunda Macaristan temsilcisi PEAC Pecs ile eşleşti. Dynamo Novisibirsk karşısında Kristine Vitola 21, Astou Traore 15, Maryia Papova 12 ve Pınar Demirok 10 sayıyla çift hanelere çıkan isimler oldu.