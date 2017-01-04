Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

70. dakikaya 3-0 geride giren Arsenal müthiş bir geri dönüş gerçekleştirerek sahadan 3-3'lük beraberlikle ayrıldı.

Bournemouth maça çok iyi başlarken, ilk 60 dakikada Arsenal'i adeta darmadağın ederek 3-0 öne geçti. Evsahibi ekibin gollerini 16. dakikada Charlie Daniels, 21. dakikada Callum Wilson ve 28. 58. dakikada da Ryan Fraser kaydetti.

Maçın 70. dakikasından sonra ise oyunun çehresi tamamen değişti. Rakibinin 10 kişi kalmasını da iyi değerlendiren Arsenal müthiş bir geri dönüşe imza atarak sahadan 3-3'lük skorla ayrıldı.

Arsenal'in bu büyük geri dönüşünde golleri ise 70. dakikada Alexis Sanchez, 75. dakikada Lucas Perez ve 90+1'de de Olivier Giroud attı.