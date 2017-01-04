Karşılaşmaya etkili başlayan Alaves henüz 3. dakikada Christian Santos ile 1-0 öne geçti. Konuk ekip ilk yarının son dakikalarında Edgar Mednez'in ayağından bulduğu penaltı golüyle soyunma odasına 2-0 önde gitti.
İkinci yarının 73. dakikasında temsilcimiz Emre Çolak'ın forma giydiği Deportivo La Coruna, Bruno Gama'nın golüyle farkı 1'e indirdi. Maçın uzatma dakikalarında Deportivo La Coruna Joselu ile berabeliği yakaladı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.
Mücadelede temsilcimiz Emre Çolak ilk 11'de başladı ve 61 dakika sahada kaldı.