Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni takımına katılan ve arkadaşları tarafından sıcak karşılandığını açıklayan Hollandalı oyuncu iki konuda önemli açıklamalar yaptı. Ki bunlardan birisi sosyal medyada çok konuşulan ve tartışılan “8” hareketiyle ilgiliydi. Kasımpaşa forması giyerken 8 hareketi yapması Liverpool maçına yorumlanan Babel eylemi için “Bahsedilen fotoğraf televizyon görüntüsü. O maçta o esnada Beşiktaş öndeydi ve kaleci ağır davranıyordu. 6 saniye kuralı vardı. Hakemi uyarmak için elimle sayıyordum. Tam 8 yaptığım da o görüntü alınmış. Hiçbir maçın skoruyla alakası yok. Ve bu konunun bir daha açılmasını istemiyorum” yorumunu yaptı.

Son bulmasını diliyorum

Daha önce Kasımpaşa forması giyen İstanbul’u ve Türkiye’yi yakından tanıyan Hollandalı yıldız, terör konusunda ise “Türkiye’yi seven bütün insanlar için üzücü durum. Burası gerçekten güzel bir ülke. İstanbul dünyanın en güzel şehirlerinden birisi. Yaşananlar için ancak yazık diyebiliyorum. İstanbul ile ilgili burayı tanımayan insanların zihinlerinde olumsuz fikirler oluşmasına sebep oluyor. Beni böyle bir dönemde buraya geldiğim için eleştirenler oldu. Ben elimden geldiğince hem kararımı hem İstanbul’u ve ülkeyi savundum. Bunların son bulmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.