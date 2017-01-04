Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FIBA Erkekler Avrupa Kupası L Grubu'nda oynadığı ilk iki karşılaşmadan galibiyetle ayrılan Demir İnşaat Büyükçekmece, üçüncü maçında bugün Fransa'nın Graveniles takımına konuk olacak.

Gravelines kentinde oynanacak karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

L Grubu ilk maçında sahasında Belçika ekibi Antwerp Giants'ı 81-67, ikinci maçında ise deplasmanda Slovakya'nın Prievidza takımını 101-75 yenen İstanbul temsilcisi, lider durumda bulunuyor.

Gruptaki ilk iki maçında Prievidza'ya 98-95 ve Antwerp Giants ekibine de 85-74 yenilen Gravelines, 4. ve son sırada yer alıyor.