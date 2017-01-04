Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının hazırlıklarına Antalya'da devan eden Beşiktaş'ta keyifler yerinde. Belek'te kamp yapan siyah-beyazlıların bugünkü antrenmanı oldukça keyifli geçti. Futbolcuların eşleri ve çocukları, takımın çalışmasını tribünden takip ederken, idman sonrasında sahaya giren çocuklar, babalarıyla futbol oynadı. Siyah-beyazlı ekibin yabancı savunmacıları Rhodolfo ve Marcelo, çocuklarıyla birlikte basın mensuplarına poz verdi.