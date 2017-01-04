Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Chelsea'nin gündeminde yer alan Simon Kjaer, İngiliz ekibine gitmek istese bile Fenerbahçe bu transfere vize vermeyecek. Danimarkalı tecrübeli stoperin menajeri, kısa bir süre önce sarı-lacivertli yönetime teklifleri iletti. Ancak Başkan Aziz Yıldırım, Kjaer'i devre arasında satmayı kesinlikle düşünmediklerini söyledi ve "Sezon sonu bir daha görüşelim" dedi.

BONSERVİSİ 20 MİLYON EURO

UEFA ile FFP anlaşması bulunan sarı-lacivertliler, Kjaer için 20 milyon Euro bonservis bedeli istiyor. Teknik direktör Dick Advocaat ile de sözleşme uzatmak isteyen yönetim, Kjaer'in satışından gelecek bedelin kurt hocanın elinde doğru hamlelerle kazanca çevrileceğini düşünüyor.