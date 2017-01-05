Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı-lacivertlilerin Zorya’da forma giyen yeni transferi Olexandr Karavaev, bu akşam Kiev’den tarifeli uçakla Atatürk Havalimanı’na geldi. Sarı-lacivertli kulübün yetkilileri karşıladığı oyuncu, dinlenmek için oteline giderken, yarın sağlık kontrollerinden geçeceği belirtildi.Karavaev’in, 6 Ocak’ta Antalya’da başlayacak devre arası hazırlık kampında takıma dahil olması bekleniyor.