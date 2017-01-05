Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş kadrosuna katacağı bir forvet oyuncusuyla transferi kapayacak Devre arası transfer döneminin hızlı takımlarından Beşiktaş, kısa süre içinde Ryan Babel ve Matej Mitrovic'i kadrosuna kattı. Savunma hattına ve hücum bölgesine yapılan iki transferin ardından planlamasını güncelleyen siyah beyazlılar, 1 oyuncu daha transfer etmek istiyor. Devre arasında yapılacak bu son transferi forvet hattına yapmayı düşünen yönetim, sol bek transferinden vazgeçti.

Mitrovic'in transferiyle kadrodaki stoper sayısı 4'e çıkarken, sezonun ilk yarısında stoper olarak forma giyen Tosic, yeniden sol bekte görev yapacak. Sırp futbolcunun Adriano ile birlikte sezon sonuna kadar savunmanın solunda oynayacak olması nedeniyle bu pozisyon için yapılan görüşmeler sonlandırıldı.

Devre arası öncesi kadrosuna toplamda 4 oyuncu katmak isteyen Beşiktaş, böylece 3 yeni isimle transfer sezonunu kapatacak.