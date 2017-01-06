Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yılın Afrikalı Oyuncusu ödülü törenine katılanlar şıklık yarışa içindeyken, Borussia Dortmund'un golcüsü Pierre-Emerick Aubameyang, kameraların karşısına tişörtle çıktı.

Kırmızı tişörtü ve şapkası ile dikkat çeken Aubameyang’ın sırrı çok geçmeden anlaşıldı. Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek ülkesi Gabon'un kampına katılmadan önce, ödül gecesine giden Aubameyang'ın, bavulunun kaybolduğu ortaya çıktı. Tören öncesi alışveriş yapma fırsatı bulamayan golcü oyuncu, meslektaşları smokinler içinde boy gösterirken, tüm etkinliklere, uçakta giydiği kıyafetle katılmak zorunda kaldı. Aubameyang, sosyal medya hesabı aracılığıyla bavulunu kaybeden havayolları şirketine de sitem etti.