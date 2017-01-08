Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can TERZİ

Şu ana kadar sadece kadroda temizlik yapan Galatasaray’da futboldan sorumlu yönetici Levent Nazifoğlu, transferle ilgili konuştu. Daha önce iki transferin Antalya kampına yetişeceğini söyleyen Nazifoğlu, “Kampa yetiştireceğimizi söylemiştik ama ufak pürüzlerden dolayı sıkıntılar oldu. Garry Rodrigues konusunda bir problem yok. Transfer tamam. PAOK kulübüyle de anlaştık” dedi. Gençlerbirliği’nin stoperi Ahmet Çalık için ise “Konu kapanmadı. 2 milyon avro teklif yaptık. Top G.Birliği’nde” ifadesini kullandı.

Podolski imza aşamasına kaldı...

Galatasaraylı yönetici, Ahmet Çalık dışında Brezilya’nın Palmeiras takımında forma giyen Vitor Hugo ile de görüşme halinde olduklarını doğrularken, “Ahmet Çalık dışında yerli alternatifimiz yok. Hugo ile birlikte yabancı 2-3 stoper adayı daha var. Transferler zamanında yetişecek” açıklamasında bulundu. Podolski’nin ayrılık havasında olduğunu ifade eden, “Büyük ihtimalle takımdan ayrılacak. İmza aşamasına kaldı. Biz satmak istemiyoruz ama şu anda ayrılır gibi bir havası var” dedi. Galatasaray’ın 10 numarası Sneijder’e de teklifler olduğunu söyleyen Levent Nazifoğlu, “Onu satmak gibi bir düşüncemiz yok” dedi.

Kalsalardı daha kötüydü

Hamit, Sigthorsson, Ontivero, Jem Paul Karacan gibi isimlerle yapılan fesihlere ve ödenen tazminatlarla ilgili konuşan Levent Nazifoğlu, “Kalsalardı maliyetleri iki katı olurdu. Temizliyoruz. Faydaları yok, zarar veriyorlardı” dedi. Nazifoğlu, “Sigthorsson’da büyük talihsizlik yaşadık. Ben de eleştirdim ama 800 bin avroyu bıraktı ve gitti. Alıp gidebilirdi. Chedjou da gittikten sonra Finansal Fair Play konusunda elimiz rahatlayacak” değerlendirmesinde bulundu.

3 milyon avroya tamam

Galatasaray uzun zamandır üzerinde çalıştığı Garry Rodrigues konusunda PAOK ile nihayet el sıkıştı. İşte ayrıntılar... Yunan ekibinin sıkı pazarlığı karşısında teklifini 3.5 milyon avroya çıkaran sarı-kırmızılılar sonunda ‘tamam’ dedirtmeyi başardı. Orta saha, forvet ve sağ kanatta görev yapabilen Rodrigues, kariyerinde 146 maçta 35 gol attı. 26 yaşındaki ‘Yeni Bruma’ olarak gösterilen Rodrigues Yeşil Burun Adaları Milli Takımı’nın formasını giyiyor.

Konya’da iki yeni olacak

Levent Nazifoğlu, Rodrigues için müjde verirken görüştükleri stoperlerden birinin de mutlaka Konya maçına yetişeceğini söyledi. Tecrübeli yönetici üçüncü transferin ise Podolski’nin gidişine bağlı olduğunu ifade etti.

Cavanda’yı hoca istedi

Sezon başında yapılan transferle ilgili değerlendirme yapan Levent Nazifoğlu, “Serdar’da çok büyük talihsizlikler yaşadık. İki defa sakatlık geçirdi. Cavanda’nın performansını ben az çok tahmin ediyordum. Hoca çok istedi” diye konuştu.

Marsilya piyangosu

Galatasaray’da kadro dışı kalan Aurelien Chedjou, Fransız takımı Marsilya ile transfer masasında... Kamerun Milli Takımı’nın Afrika Kupası kadrosuna dahil edilmeyen ve gafil avlanan tecrübeli futbolcu sarı-kırmızılılardan “Kadro dışısın, cezalarını ödemeden de fesih olmaz” cevabını alınca menajeri aracılığıyla kendisine kulüp aramaya başladı. Chedjou’ya yine ilk talip olan Marsilya oldu. Fransız ekibinin Teknik Direktörü Rudi Garcia, Kamerunlu stoperi ısrarla istiyor. Marsilya Kulübü, Chedjou ile görüşmelerini sürdürürken, Galatasaray’a resmi teklif geldiği anda transferin bitmesi bekleniyor.