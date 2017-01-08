Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursaspor’un çok şey beklediği isimlerden biriydi o… Daha genç yaşta çok konuşulacak bir şekilde Galatasaray’a transfer olduğunda da, Sivas, Şanlıurfa, Balıkesir gibi takımları dolaştığında da, Bursaspor’a döndüğünde de herkes ondan bir patlama bekliyordu. İnişli çıkışlı grafiğiyle hayal kırıklıkları yaşatan Sercan Yıldırım’ın devre arasında yine başka bir takıma gönderilmesi gündeme gelmişti. Ancak tecrübeli oyuncu “Hiçbir yere gitmiyorum. Daha bitmedim, bunu herkese ispatlayacağım” diyerek takımdan ayrılmayacağını söyledi.

Forma savaşını kazanacağım

Taraftara “Topla alıp giden Sercan’ı yeniden izlettireceğim” diyen 26 yaşındaki forvet oyuncusu, “Geçen sezon da ilk yarı forma bulamamıştım ama sonrasında açılmıştım. Şimdi yine patlama yapacağıma inanıyorum. Hoca bana inanıyor. Pes etmiş falan değilim. Forma şansı bulduğumda bunu iyi değerlendireceğim. Kampta çok iyi çalışıyorum ve iyi hazırlanıyorum. Hocanın gözünü girmeye gayret ediyorum. Bursaspor’a faydalı olamayacağıma inansam zaten burada durmam. Kalacağım ve bu forma savaşını kazanacağım” diye konuştu.

Terör bizi etkiledi

Bursaspor Başkanı Ali Ay, son günlerde ülkemizde yaşanan hain terör saldırılarına lanet yağırdı. Ülkenin bütünlüğüne zarar vermek isteyenlerin hedefine ulaşamayacağını belirten Ali Ay, “Allah belalarını versin. Şehitlerimize rahmet diliyorum. Yaşanan terör olayları bizi de etkiledi. Yabancı futbolcular gelmek istemiyor. Bir oyuncuya talip oluyoruz terör olaylarını bahane ederek olumsuz cevap veriyor” dedi.