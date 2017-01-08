Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Goller: 40' Zeki Yıldırım, 43' Mbilla, 57' Celutska, 70' Motta (Antalyaspor) - 59' ve 63' Talisca (Beşiktaş)

BABEL İLK KEZ, ETO'O YOK

Beşiktaş'ta yeni transfer Ryan Babel ilk kez siyah beyazlı formayı giyerken, Antalyaspor'da transferin gözde ismi Samuel Eto'o karşılaşmada forma giymedi. Kamerunlu yıldız karşılaşma oynanırken yan sahada tek başına antrenman yaptı. Eto'o çalışmasının bitmesinin ardından kenardan maçı izledi.

Öte yandan Beşiktaş ve Antalyaspor kulübleri arasında yaşanan gerginliğin ardından Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve yönetimden hiç kimse maçı izlemeye gelmezken, Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk karşılaşmayı takip etti.