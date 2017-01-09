Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Perşembe günü THY Euroleague’de G.Saray’ı mağlup eden Anadolu Efes Spor Toto Basketbol Süper Ligi’nde de rakibini devirmeyi bildi: 80-77. Abdi İpekçi’deki maçın ilk çeyreğine Efes iyi başladı. Paul ve Brown’la 10-0’lık seri yaptı. Fakat ev sahibine Sinan Güler ve Pleiss’le karşılık veren Aslan ipleri eline aldı ve 2. periyoda 17-16 üstün geçti. Bu çeyreğe daha etkili başlayan sarı-kırmızılı takım, 15. dakikaya 12 sayı farkla (30-18) önde girdi. Sinan, Pleiss ve Schilb’in yanı sıra Tyus’un da etkili olmasıyla maçın kontrolünü tamamen ele geçiren Cimbom soyunma odasına 40-28 önde gitti. 3. çeyrekte Heurtel’in etkili oyunuyla silkelenen ve 8-0’lık seri yapan Efes farkı hızla eritti. Çeyreğin bitimine 40 saniye kala durumu 53-52 yaparak öne de geçti ve periyodu 56-54 üstün tamamladı. Son çeyrek hayli heyecanlı geçerken iki ekipten de çok top kayıpları oldu. Bitime 3 dakika kala hücumda daha etkili olan Anadolu Efes, son dakikasına 74-69 önde girdiği maçı 80-77 kazandı.