Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Futbolculuğuna, kazanımlarına ve başarılarına söylenecek “HELAL OLSUN” dışında pek bir söz yok. Ancak Antalyaspor’da sezon başından bu yana öznesinde Eto’o olan olaylar ne kariyerine ne de camialara yakışacak türden hareketler. Gelin hep birlikte sonu çok kötü biten üzücü olayların bugünlere geliş hikayesine bir bakalım…

Hepimiz Eto’o’yuz

Beşiktaş taraftarı Samuel Eto’o’yu 2006’da Barcelona’da ırkçılığa maruz kaldığı dönemde sahiplendi. O dönemden kalma aşk Kamerunlu’nun Türkiye macerasıyla birlikte “kara sevdaya” dönüştü. Sezon başında hiç ortada öyle bir durum yokken Eto’o Beşiktaş flörtü başladı. Başkan Fikret Orman, talebin ünlü forvetten geldiğini ifade eden açıklamalar yaptı. Kulübüyle sorunu çözüp gelmesi istenen Eto’o konusu federasyona şikayete kadar gitti.

Şikayet ve ceza yok

Antalyaspor Kulübü sözleşmesi devam eden oyuncuyu ayarttığı gerekçesiyle Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve yöneticisi Ahmet Nur Çebi’den şikayetçi oldu. Ancak federasyon cezayı gerektirecek bir durum olmadığına hükmetti. Ve devre arası yine Eto’o-Beşiktaş aşkı depreşti. Fikret Orman’a göre yine siyah-beyazlıların kapısını çalan Eto’o’ydu. Taraflar resmi olarak teklif yapmadı ancak zemin yokladı. Ancak sonu pek rastlanılmayan bir sonra noktalandı.

Adamlık ve spontane

Kulüplerin anlaşmasını bekleyen Eto’o tesis açılışında Antalyaspor’da kaldığını söyledi ve bu biraz da şova çevrildi. Hem de Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın bulunduğu ortamda. Orman, algı operasyonu yapıldığını, yaşananların adamlığa yakışmadığını söyledi ve Antalyaspor Başkanı Ali Şafak Öztürk’ü suçladı. Öztürk olayı “spontane” diye özetledi ancak neresinden bakılırsa bakılsın yaşananlar ne kişilere ne de kulüplere yakıştı. Etik olmayan tarzlar vardı.