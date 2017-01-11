Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk futbolunun yetiştirdiği en önemli isimlerden biri olan Emre Belözoğlu açıklamalarıyla yine büyük ses getirdi. Medipol Başakşehir’in kaptanı takımın Antalya’da yaptığı kampta, Atiker Konyaspor’u çalıştıran Fenerbahçe’nin eski futbolcusu ve teknik direktörü Aykut Kocaman’la şartların oluşması halinde sarı-lacivertli kulüpte çalışmak istediğini söyledi. Kocaman ile birbirlerini geç tanıdıklarını söyleyen Belözoğlu, “Bir gün imkân olursa ve o isterse, günün şartları gereği ben de istersem, Fenerbahçe’de Aykut Kocaman’la çalışmak benim için çok büyük bir onur olur” sözlerini kullandı. Fenerbahçe’den sportif direktörlük için bir teklif almadığının da altını çizen tecrübeli futbolcu, “Fenerbahçe’den ayrıldığım dönemde bana idari bir görev teklif edilmişti ama ben kabul etmemiştim. Bu 1,5 sene önce olan bir olay. Şu an böyle bir şey konuşulmuyor” dedi.

Galatasaray sayesinde...

Çocukluğunda ailesi gibi Fenerbahçeli olduğunu söyleyen Emre Belözolu, “Galatasaray altyapısında yetiştim. Çok ciddi ve iyi bir eğitim aldım. İlk profesyonel hayatıma Galatasaray’da başladım. Dört yıl üst üste şampiyon olduk, UEFA Kupası ve Süper Kupa’yı kazandık. Ben taraftarın o dönem için sevdiği bir oyuncuydum. Tercihimden dolayı bana karşı bir sevgisizlik beslediler ama canları sağ olsun. Benim için bir sıkıntı yok. Bugünlere gelmemde en büyük vesile Galatasaray camiasıdır. Bunu hiçbir zaman inkâr etmedim. Sarı-kırmızılı camia ve taraftarı tarafından önemli bulunmasa da bunu samimice söylüyorum. Ama bu durum çocukluğumda Fenerbahçeli olduğum gerçeğini değiştirmez” ifadelerini kullandı.

Hiç aklıma gelmezdi

Galatasaray’da futbol hayatını tamamlamış birçok futbolcunun da geçmişte başka takımları tuttuğunu bildiğini ifade eden Emre, “Bizler profesyonel insanlarız. O gün için Galatasaray’ın başarısı için elimden gelen her şeyi yaptım. Tercihimden dolayı bana karşı bir sevgisizlik beslediler ama canları sağ olsun. Benim için bir sıkıntı yok” dedi. “Fenerbahçe kulübüm, camiam” sözlerini kullanan Belözoğlu şöyle devam etti: “3 Temmuz sürecinden sonra yaşadıklarım beni Fenerbahçe’ye çok daha fazla bağladı. Sokakta da Fenerbahçe taraftarı bana çok büyük teveccüh gösteriyor. Bir gün Galatasaray’dayken Fenerbahçe’de oynayacağım, Fenerbahçe’deyken Başakşehir’de oynayacağım hiç aklıma gelmezdi. İşte kader dediğimiz olay bu”...

“BAŞAKŞEHİR’DE ŞAMPİYONLUK KARİYERİMİN ZİRVESİ OLUR”

Medipol Başakşehir ile bu sezon başarılı bir dönem geçirdiklerini kaydeden Emre Belözoğlu “Avrupa kupaları, lig şampiyonlukları kazandım. Başakşehir’deki şampiyonluk kariyerimin en büyük başarısı olur. Çünkü bu bütçeler ve oyuncu kalitemizi diğer büyük takımlarla kıyasladığımızda çok geride olduğumuzu kabul etmek gerekiyor” dedi.

BİR SORU-BİR CEVAP

∂ Futbol: Ailemden sonra gelen şey

∂ Medipol Başakşehir: Kulübüm

∂ Abdullah Avcı: Samimi

∂ Fenerbahçe: Taraftarı olduğum takım

∂ Galatasaray: Ben de çok emeği olan takım

∂ inter: Çok büyük kulüp

∂ Aziz Yıldırım: Başkana tek kelime yetmez. Fenerbahçe.

∂ Fenerbahçe taraftarı: Vefalı

∂ Fatih Terim: Lider

∂ Arda Turan: Bir şey söyleyeyim de aklında kalsın. Büyük oyuncu

∂ Hagi: Arda kızacak ama daha büyük oyuncu

∂ Alex: Fenerbahçe tarihinin en büyük oyuncularından biri

∂ Aykut Kocaman: Onunla ilgili çok şey var. Geç olsa da çok sevdiğim birisi.

∂ Ronaldo: Yanyana oynadığım en yetenekli oyuncu

Arda-Burak konusu kapatılmalı

Arda Turan’ın ve Burak Yılmaz’ın yeniden A Milli Takım’a davet edilmesiyle alakalı olarak da konuşan Emre Belözoğlu, “Fatih Hocamızın oyuncularına nasıl baktığını çok iyi bilirim. Kızar ama hiçbir zaman kötülüğünü istemez. Geçmişte bana da kızmıştı. Arda ve diğer arkadaşlarımız kendilerine yakışanı yapmıştır. Bu konu artık kapanmalı” sözlerini kullandı.