Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray’da yeni transfer Garry Rodrigues, dün iş başı yaptı. Sarı-kırmızılı takım 1 günlük iznin ardından Konya maçı hazırlıklarına başlarken, Rodrigues de çalışmalara katıldı. Galatasaraylı futbolcular yeni takım arkadaşlarına sıcak bir karşılama yaptı. 26 yaşındaki futbolcu da Florya’daki ilk idmanında oldukça neşeliydi. Diğer oyuncularla hemen kaynaşan Rodrigues ile Teknik Direktör Jan Olde Riekerink özel görüşme gerçekleştirdi. Hollandalı çalıştırıcı takımın yeni ismine önce kısa bir hoş geldin konuşması yaptı. Rodrigues’e bu hafta oynayacağını bildiren Riekerink, “Herkesin senden beklentisi çok büyük. Bu senin üstünde bir baskı oluşturmasın. Seni tanıyoruz ve neler yapabileceğini biliyoruz. Denemekten, hata yapmaktan asla korkma. Artık sahne senin” ifadelerini kullandı.