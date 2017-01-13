Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’un transferdeki bombası Olcay Şahan dün yapılan törenle 3.5 yıllık sözleşmeye imza attı. İmzası kurumadan iddialı açıklamalarda bulunan yıldız oyuncu Trabzonspor’un yeni hedeflerine büyük katkılar sağlamak istediğini söyledi. Transferinden dolayı çok mutlu olduğunu belirten Olcay, “5 sene önce büyük bir camiaya gelmiştim bugün de başka bir büyük camiaya transfer oldum. Beşiktaş’ta ‘feda’ sezonunda bulundum. Kardeşlik bağıyla oynadık. Burada da aynı şekilde oynayacağım için geldim” dedi.

Hedefi şampiyonluk

Beşiktaş’ı bırakmanın zor olduğunu ancak artık her şeyini Trabzonspor için vereceğini anlatan Olcay, “Beklentileri biliyorum. Süper Lig’de kendini kanıtlamış bir futbolcuyum. Beşiktaş’la şampiyonluk yaşamıştım. Aynı potansiyeli burada da görüyorum. İnşallah şampiyon olur ve taraftarı mutlu ederiz” ifadelerini kullandı. Forma giymek için sabırsızlandığını belirten Olcay Şahan, “Zamana ihtiyacım yok. Zamana ihtiyacım olsaydı yarınki (bugün) Bursaspor maçında oynamak istemezdim. Artık yüzde yüz Trabzonsporluyum” diye konuştu.

MALİYETİ: 5 milyon 950 bin€

Olcay Şahan bu sezon sonuna kadar Trabzonspor’dan 850 bin avro alacak. Yıldız oyuncuya geriye kalan her sezon için de 1 milyon 700 bin garanti ücret ödenecek. Böylece Olcay bordo-mavili ekipten toplam 5 milyon 950 bin avro kazanacak.

10 NUMARA OĞUZHAN’A YAKIŞIR

Olcay Şahan Beşiktaş’taki “10” numaralı formasını ise Oğuzhan Özyakup’a bıraktığını söyledi. Yıldız oyuncu, “Formayı gelecek sezondan itibaren herhalde Oğuzhan giyer. 10 numara Oğuzhan’a yakışır” dedi.