Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

1996 yılından bu yana Türk futbolunun ana sponsorları arasında yer alan ve Türkiye Futbol Federasyonu’nun en uzun süreli ortaklarından biri olan Mercedes-Benz Türk‘ün desteklediği 16 yaş altı futbol milli takımlarının mücadele ettiği 2017 Mercedes-Benz Ege Kupası bu yıl 16 - 21 Ocak 2017 tarihleri arasında Kuşadası ve Aydın'da düzenleniyor. 2017 Mercedes-Benz Ege Kupası, Türk futboluna her alanda destek veren Mercedes-Benz Türk’ün isim sponsorluğunda altıncı kez gerçekleşecek.

Geçtiğimiz yıl düzenlenen turnuvada şampiyon olan Türkiye, turnuva tarihinde toplam 8 kez birinci oldu. Bu maçlarda 44 galibiyet elde eden Türkiye, 15 beraberlik, 7 de yenilgi aldı. Türkiye bu karşılaşmalarda 143 gol atarken, 58 golü de kalesinde gördü. 2017 Mercedes-Benz Ege Kupası’nda Türkiye, Kosova, Ukrayna, Slovakya, Yunanistan ve Karadağ mücadele edecek. Son şampiyon Türkiye A Grubu’nda Kosova ve Slovakya ile karşı karşıya gelecek.

Süer Sülün: “İşbirliğimiz gelenek ve bağlılığın sembolü“

Mercedes-Benz Türk Direktörler Kurulu Başkanı Süer Sülün, Türk futbolunun en uzun soluklu destekçilerinden biri olduklarını dile getirerek şunları söyledi:

„1996 yılından bu yana Mercedes-Benz Türk olarak, Türkiye Futbol Federasyonu’nun en büyük destekçilerinden biriyiz. Gelenek, bağlılık ve sürdürülebilirliğin sembolü olan bu işbirliğinde sponsorluğun ötesinde bir taraftar olarak Türk futbolunun coşkusuna ortak oluyoruz. 21 yıllık yolculuğumuzun son altı yılında da Ege Kupası’na destek veriyoruz. Mercedes-Benz Türk olarak 50. yılımızda da Türkiye ve Türk futboluna inancımız ve güvenimiz şüphesiz devam ediyor“.

Mercedes-Benz Türk 21 yıldır sahada

Mercedes-Benz Türk, sponsorluk projelerindeki uzun vadeli bakış açısını 21 yıldır aralıksız devam eden Türkiye Futbol Federasyonu iş birliği ile ortaya koyuyor. TFF ile 2014 yılı sonunda imzalanan sözleşmenin ardından Türk Futbol Milli Takımları Ana Sponsorluğu‘nu 2018‘e uzatan şirket; yeni dönemde Türkiye Futbol Federasyonu’nun kullanımına sunulan otomobil, hafif ticari araç ve otobüslerle TFF’nin filosunu yeniledi.