Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dallas Mavericks 98 - 87 Minnesota Timberwolves

Gecenin ilk maçında Dallas Mavericks, Minesota Timberwolves'u 98-87 mağlup etmeyi başardı. Timberwolves'ta Giorgui Dieng 21 sayı attı ve 8 ribaund aldı. Andrew Wiggins ise 19 sayı, 8 ribaund ve 4 asistlik performans sergiledi. Towns ise 18 sayı attı ve 9 ribaund aldı.

Mavericks'te Matthews 19 sayı attı ve 7 ribaund aldı. Dirk Nowitzki ise 17 sayı, 6 ribaund ile oynadı. Deron Williams 13 sayı attı ve 10 asist yaptı.

Atlanta Hawks 111 - 98 Milwaukee Bucks

Atlanta Hawks evinde Milwaukee Bucks'ı 111-98 mağlup etmeyi başardı. Hawks'ta Kent Bazemore 24 sayı kaydetti. Howard 16 sayı, 14 ribaund ile double-double yaparken Mike Dunleavy 20 sayı attı. Millsap ise 18 sayı attı.

Bucks'ta Giannis 33 sayıyla karşılaşmanın en skoreri oldu. Malcolm Brogdon 12 sayı kaydetti. Grer Monroe ise 13 sayı attı.

Toronto Raptors 116 - 101 New York Knicks

Air Canada Center'da Toronto RAptors, New York Knicks'i 116-101 mağlup etti. Raptors'ta DeMar DeRozan 23 sayıyla oynarken Powell 21 sayı attı. Kyle Lowry 16, Ross ve Valanciunas 12'şer sayıyla oynadı.

Knicks'te ise Carmelo Anthony 18 sayı attı. Justin Holiday 17 sayı ve 3 ribaunde üretti. Rose ise 16 sayı kaydetti.

Brooklyn Nets 112 - 137 Houston Rockets

Houston Rockets deplasmanda Brooklyn Nets'i 137-112 mağlup etti. Rockets'ta Eric Gordon 24 sayıyla oynadı. James Harden ise 22 sayı, 11 ribaund ve 11 asistle triple-double yaptı. Trevor Ariza 23 sayı, 8 ribaund üretti. Beverley ve Harrell 16'şar sayı atarken Ryan Anderson 12 sayı attı.

Nets'te Trevor Booker 18 sayıyla oynadı. Rondae Hollis Jefferson 14 sayı attı ve 7 ribaund aldı. Randy Foye ise 13 sayı, 3 asistlik performans sergiledi.

Memphis Grizzlies 104 - 108 Chicago Bulls

Gecenin bir diğer maçında Chicago Bulls deplasmanda Memphis Grizzlies'ı 108-104 mağlup etti. Bulls'ta Doug McDermott 31 sayı attı ve 6 ribaund aldı. Taj Gibson 18 sayı ve 8 asistlik performans sergiledi. Jimmy Butler 16 sayı, 8 ribaund ve 6 asist üretti.

Grizzlies'ta Mike Conley 28 sayı, 5 ribaund ve 8 asistlik performans sergiledi. Marc Gasol 24 sayı, 11 ribaund ve Zach Randolph 15 sayı, 16 ribaund ile double-double yapmayı başardılar.

Sacramento Kings 118 - 122 Oklahoma City Thunder

Gecenin bir diğer maçında Oklahoma City Thunder, Sacramento Kings'i 122-118 mağlup etti. Thunder'da Russell Westbrook 36 sayı, 11 ribaund ve 10 asistle triple-double yapmayı başardı. Oladipo ise 23 sayıyla oynadı. Alex Abrines 13 sayı attı.

Kings'te DeMarcus Cousins'ın 31 sayı, 11 asistlik performansı mağlubiyeti önleyemedi. Rudy Gay ise 22 sayı, 10 ribaund ile oynadı. Collison 21 sayı attı.

Los Angeles Lakers 97 - 102 Detroit Pistons

Detroit Pistons deplasmanda Los Angeles Lakers'ı 102-97 mağlup etmeyi başardı. Pistons'ta Marcus Morris 23 sayı, 9 ribaund ile oynadı. Andre Drummon 15 sayı, 17 ribaund ile double-double yaptı. Tobias Harris ise 23 sayı atarken 7 ribaund aldı.

Lakers'ta Lou Williams 26 sayı attı. D'Angelo Russell 20 sayı, 7 ribaund ve 3 asistlik performans sergiledi. Clarkson ise 16 sayı üretti.