Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'ta Osmanlıspor deplasmanında orta sahada Tolgay Arslan'ın yerine ilk 11'de Talisca sahaya çıktı.

Başkent deplasmanında ilk 11'de şans bulan Beşiktaş'ın Brezilyalı futbolcusu Talisca, Süper Lig'de 80 gün sonra forma giydi. Talisca, maçın 20. dakikasında attığı golle Beşiktaş'ı öne geçirdi. Anderson Talisca bu sezon Süper Lig'de oynadığı 7 maçta 5 gol attı.

Gençlerbirliği ile 28 Ekim 2016'da Ankara'da yapılan 9. hafta maçında ayak tarak kemiği kırılan Talisca, böylece sakatlığının ardından Süper Lig'de formasına Ankara deplasmanındaki bir başka karşılaşmada kavuşmuş oldu.

Brezilyalı futbolcu, sakatlığı sonrası ilk resmi maçına Beşiktaş'ın, 27 Aralık 2016'da Ziraat Türkiye Kupası'nda Boluspor'u 2-0 yendiği karşılaşmada çıkmıştı.

Talisca, Süper Lig'de görev aldığı 6 maçta 4 gol ve 1 asistlik performans sergiledi.