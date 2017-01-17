Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'ye İtalya'dan kötü haber geldi... 10 numara arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'nin Beşiktaş'ın eski yıldızı Jose Sosa'yla ilgililendiği iddia ediliyordu. Milanlı futbolcu ile ilgili kulübün CEO'su Adriano Galliani'den net bir açıklama geldi. Galliani, ismi Çin kulüpleriyle de anılan Jose Sosa'yı satmayacaklarını söyledi.



"SOSA KALACAK"

İtalyan basınına konuşan Milan CEO'su Adriano Galliani, teknik direktör Vincenzo Montella ile görüştüklerini ve Sosa'nın takımda kalmaya devam edeceğini ''Sosa ayrılmayacak. Hoca (Montella) ile görüştük ve kalmasına karar verdik'' sözleriyle açıkladı.

Sezon başında Beşktaş'tan AC Milan'a transfer olan Jose Sosa'nın 2018 yılına kadar İtalyan temsilcisi ile sözleşmesi bulunuyor.