Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş'taki ilk beş ayının uyum sorunu ve sakatlıktan dolayı istediği gibi geçmediğini belirten Talisca, "Zor günlerimde beni yalnız bırakmayan teknik heyetimize, takım arkadaşlarıma ve yönetime teşekkür ediyorum" dedi.

YENİ ZAFERLER KAZANMA ZAMANI

Cenk Tosun'dan Quaresma'ya kadar herkesin kendisine çok iyi davrandığını belirten Brezilyalı 10 numara, "Şimdi yeni zaferler kazanma zamanı. Daha yeni başlıyorum. Gollerimin ve performansımın devamı gelecek. Takımın başarısı için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Futboldan uzak kalmak benim için çok kötüydü. Ancak bir yandan da motivasyon kaynağı oldu. Artık zor günler geride kaldı" açıklamasını yapan Talisca, yönetimi çağrıda bulundu: "Bonservisimi Benfica'dan alın lütfen. Beşiktaş ile Avrupa'da ve ligde kalıcı başarılara imza atacağımıza inanıyorum."

Gollerin %53.3'ü Cenk ve Talisca'dan

Beşiktaş, Süper Lig'in geride kalan 17 haftasında 30 gol atarken, Cenk Tosun ile Anderson Talisca, bunların 16'sını kaydetti. İkili siyahbeyazlı takımın bulduğu gollerin yüzde 53.3'üne imza attı. Cenk 11 golle Beşiktaş'taki en skorer dönemini yaşarken, Talisca da 7 maçta 5 golle etkili bir performans sergiledi.