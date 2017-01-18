Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’da savunma ve orta alana transferler yapıldı, şimdi merakla golcü oyuncu bekleniyor. Diğer takviyeler gibi golcü oyuncunun da ikinci yarının başına yetişmesini isteyen ancak bu konuda hayal kırıklığı yaşayan Teknik Direktör Ersun Yanal’ın daha fazla gecikmeden transferin bitirilmesini istediği öğrenildi. Gelecek golcü oyuncuyla birlikte savunma ve orta alana yapılan takviyelerin daha anlamlı olacağını belirten Yanal en çok Rodallega’nın transferinin gecikmesine sinirlendi. Kolombiyalı golcüyü çok istediği bilinen tecrübeli çalıştırıcının, “Zaman daralıyor. Önümüzdeki hafta kadromda Rodallega’nın olmasını istiyorum. Gol yollarında çektiğimiz sıkıntıyı hepiniz görüyorsunuz” diyerek yönetime baskı yaptığı öğrenildi.

Mutlu son yakın

Bunun üzerine Trabzonspor Başkanı Muharrem Usta devreye girdi. Rodallega’nın menajeriyle bir kez daha masaya oturan Usta, transfere noktayı koydu. Akhisar Belediye’nin ardından Kolombiyalı oyuncuyla da her konuda anlaşılırken, artık resmi sözleşmenin imzalanması an meselesi. Rodallega’nın senelik 1.8 milyon avro civarında bir ücret kazanması beklenirken, 2.5 yıllık mukavele için el sıkışıldı. Öte yandan Futbol Şubesi’nden istifa eden Nevzat Aydın’ın daha önce Rodallega’nın menajeriyle yaşadığı gerilim sebebiyle transferin geciktiği de iddialar arasında.