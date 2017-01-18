Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siyah-beyazlıların ve Türk futbolseverlerin şu anda okuduğu bir hikâye var… O da Anderson Talisca… Özeliyle ve geneliyle Benfica’da sorun olan ve Beşiktaş’ın 2 sezonluğuna kiraladığı Brezilyalı oyuncu kitabın önsö-zünde de girişinde de gelişme kısmının ortalarında da var. Sadece gelişme bölümünün 4-5 sayfalık diliminde yok. Zaten o süre zarfında da sakattı. Peki Anderson masalında Talisca’dan nasıl bahsediliyor? Neler yapmış ve yapmakta?

Onunla yenilgi yok

Bir oyuncu düşünün kiralık gelecek ve şu anda takımı ayakta tutacak! Emanetçi olmasına rağmen kalıcı değerler ortaya koyacak. Süre aldığı maçlarda gerek atarak gerekse asist yaparak skora direkt etkide bulunacak. Ligde ilk oynadığı Karabük maçında asist yapan Talisca son Osmanlıspor mücadelesinde ise işi bitiren taraftaydı. Müthiş bir gole imzasını attı. 11 maçta süre alıp 7 gol 1 asisti bulunan Brezilyalı’nın gol attığı hiçbir maçı Beşiktaş kaybetmedi. 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik alındı. Ki o iki beraberlik (Benfica ve Gençlerbirliği) de çok önemli ve değerliydi.

Pazarlık yapılacak

Siyah-beyazlı yönetim şu an için acil ihtiyaç bölgesi forvete oyuncu bakıyor ama diğer taraftan Anderson Talisca için de girişimlerde bulunmayı planlıyor. Teknik ekibin bonservisinin alınması yönünde rapor verdiği Talisca için Benfica ile masaya oturulacak. Seneliği 2 milyon avrodan 2 yıllığına kiralanan Brezilyalı 10 numara da Beşiktaş’ta mutlu bir görüntü sergiliyor. 22 yaşındaki futbolcuyla ilgili olarak sezon sonu beklenmeden önemli gelişmelerin yaşanacağı belirtiliyor. Ki bu görüşmelerde başkan Fikret Orman’ın pazarlık gücüne güveniliyor.

Yıllık ücretini çıkardı

Beşiktaş’ın 2 sezonluğuna kiraladığı ve 1.5 milyon avro senelik garanti para verdiği Anderson Talisca golleriyle masrafını çıkardı. Kulübe Şampiyonlar Ligi’nde Benfica beraberliğiyle 500 bin avro, ligde de 3 galibiyet 1 beraberlikle 4.5 milyon TL kazandıran ve garanti parasının karşılığını veren Brezilyalı için şimdi sırada kiralama bedeli var.



Hesap açın para yatıralım

¥ Topa Ankara’dan öyle bir vurdu ki Afyon üzerinden dönüp dolaşıp gol oldu.

¥ Talisca’nın golü o kadar güzeldi, ben yesem bile üzülmezdim.

¥ Kulüp hesap açsın para toplayalım, tapusunu alalım.

¥ Devlet göreve; Ankara’da Talisca plase terörüne imza attı.

¥ Talisca’nın bonservisini almaları için 3 yıllık yol paramı kulübe bağışlarım.

¥ Messi’nin yüzüne kömür sürüp boyunu uzatıp oynatan Beşiktaş’ı kınıyorum.

¥ Adam boşuna Beşiktaş’a gelmemiş, Kartal gözü var…

En düşük istatistikle yüksek uçuş



Beşiktaş, gerek hava koşulları gerekse rakip anlamında en zorlu Osmanlıspor maçını kazasız belasız atlattı. Rakamlara bakıldığında ezberleri bozan durumlar vardı. Mesela;

Beşiktaş 17 haftalık dilimde en az topa hakim olduğu maçı 2-0 ile tamamladı.

Ceza sahasına yapılan 9 ortada sıfır isabet sağlandı ama rakip kalede 2 gol vardı.

Topla oynamayı seven Beşiktaş takımı pas anlamında en kötü maçını geride bıraktı.

FORVET ASKIDA

Stoper ve sol kanat transferinin ardından siyah-beyazlı taraftarlar yeni bir forvet bekliyor. Ancak günü kurtaracak değil Demba Ba ve Mario Gomez etkisi oluşturacak ayarda. Gelin görün ki şu anki tabloda forvet transferi pek mümkün görünmüyor. Sebebi ise hem ekonomik hem de saha içi endeksli. Satmadan oyuncu alması mümkün olmayan devre arası transferlerini pek sağlıklı bulmayan Beşiktaş yönetimi, ince eleyip sık dokuyor. Eldeki veriler ise takviye ihtimalini güçlendirmiyor güçleştiriyor. Peki neden?

∂ Aboubakar’ın en geç 1 ay sonra dönecek olması.

∂ Talip olunan isimlerin yüksek maliyeti.

∂ Talisca ve Babel’in joker olarak kullanılabilmesi.

∂ Cenk Tosun’un skorer bir oyun çıkarması.