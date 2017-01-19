Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı kırmızılılarda takımda beklenen performansı sergileyemeyen Josue ile yolların ayrılması düşünülüyor.

Devre arasında Hamit ve Sigthorsson başta olmak üzere birçok oyuncuyu gönderen Galatasaray yönetimi, Josue'ye ise son bir şans verme kararı almıştı. Ancak Portekizli yıldız, bu fırsatı Konya ve Elazığ maçlarında kötü kullandı. Menajerinin Portekiz'de kulüp bulması halinde Josue ile yolların ayrılması gündeme geldi.

Josue, bu sezon Galatasaray formasıyla 15 maçta 717 dakika sahada kaldı ve 3 gol, 1 asistlik performans sergiledi.