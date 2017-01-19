Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İnternet üzerindeki satışlarda yapılan kampanyada, Muslera koleksiyonundan 2. ürün alanlara yüzde 50 indirim yapılacağı duyuruldu.

Galatasaray Divan Kurulu bugün bir araya gelecek, başkan Dursun Özbek üyelere son bir aylık çalışmaları anlatacak. Gayrettepe Dedeman Oteli'nde saat 13.30'da başlayacak toplantıda, yine Riva-Florya projesinin gündeme gelmesi bekleniyor.

GALATASARAY'A KARGO SPONSORU

Galatasaray'ın kargo sponsorluğunu Sürat Kargo üstlenecek. Sponsorluk sözleşmesi bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenecek törenle yapılacak. Galatasaray adına mağazacılık direktörü Ali Öğüdücü'nün katılacağı basın toplantısı sonrasında sponsorluk anlaşmasına imzalar atılacak.