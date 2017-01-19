Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu düzenlediği basın toplantısıyla A Milli Takımın yeni baş antrenörünün Ufuk Sarıca olduğunu açıkladı.

Ufuk Sarıca ise yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''Sahada en iyi basketbol oynayacak kadroyu çıkartmak ilk hedefimiz olacak,TBF yönetimine teşekkür ediyorum. Karşınızda çok gururlu ve heyecanlı durumdayım. Bu görevi üstlenmekten dolayı büyük mutluluk duyuyorum.

YARDIMCILARI BELLİ DEĞİL

2017 Avrupa Şampiyonası'na en iyi, en hazır kadroyla çıkmaya çalışacağız, yardımcılarım konusunda henüz bir karar vermedik. İlerleyen günlerde bu konuda bir açıklama yapacağız"