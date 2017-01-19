Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siyah-beyazlıların resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Beşiktaş Sompo Japan Takımımızın Başantrenörü Ufuk Sarıca, Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından A Milli Erkek Basketbol Takımının Başantrenörlük görevine getirildi.

Ufuk Sarıca, Beşiktaş Sompo Japan Takımımızın Başantrenörlük görevi ile A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörlük görevini birlikte yürütecek.

Beşiktaş Sompo Japan Takımımızdaki Başantrenörlük görevini başarıyla sürdüren Ufuk Sarıca’yı tebrik eder, A Milli Erkek Basketbol Takımı Başantrenörlüğü görevinde de başarılar dileriz.

Türk sporuna pozitif katkı sağlamak kulübümüzün her zaman ilkelerinden birisi olmuştur. Bundan sonra da Türk sporuna desteklerimiz her zaman devam edecektir."