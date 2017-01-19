Ziraat Türkiye Kupası A Grubu 5. hafta karşılaşmasında Gaziantepspor, Osmanlıspor'u 2-0 yendi.
5. dakikada Orkan'ın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak, kaleci Hakan Arıkan'dan oyun alanına geri döndü. Topu önünde bulan Kisliak'ın bekletmeden vuruşunda, top ağlarla buluştu: 1-0.
85. dakikada sol kanattan ceza yayına çalımlarla giren Doğanay Kılıç, meşin yuvarlağı kalecinin solundan filelere gönderdi: 2-0.
Karşılaşmayı 2-0 kazanan Gaziantepspor, puanını 9'a çıkardı.
Stat: Gaziantep Arena
Hakemler: Çağatay Şahin, Serdar Diyadin, Mehmet Metin
Gaziantepspor: Erten Ersu, Pedroso, Gonzalez, Şenol Can,Kisliak, Doğanay Kılıç, Sefa Yılmaz, Rajtoral, Orkan Çınar (Dk. 63 İlhan Parlak), Kolar (Dk. 63 Mota), Muhammet Demir (Dk. 68 Alpay Koçaklı)
Osmanlıspor: Hakan Arıkan, Maher (Dk. 67 Koulossa), Aykut Demir, Dzon (Dk. 46 Umar), Mehmet Güven, Musa Çağıran, Numan Çürüksu, Erdal Kılıçaslan (Dk. 46 Regattin), Rusescu, Koray Altınal, Prochazka
Goller: Dk. 5 Kisliak, Dk. 85 Doğanay Kılıç (Gaziantepspor)
Sarı Kartlar: Dk 36 Prochazka, Dk. 75 Koray Altınal, Dk. 85 Musa Çağıran (Osmanlıspor)