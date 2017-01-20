Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor, Akhisar Belediyespor’un golcüsü Rodallega’yı nihayet transfer ediyor. Bordo-mavili kulübün uzun süredir gündeminde olan Kolombiyalı yıldız konusunda mutlu sona ulaşıldı. Başkan Muharrem Usta’nın, “Rodallega’nın kulübü, kendisi ve menajeriyle anlaşmaya vardık. Pazartesi imzaları atacağız” açıklaması taraftarı heyecanlandırdı. 2,5 yıllık sözleşmeye imza atacak olan golcü oyuncunun pazartesi günü takımla birlikte antrenmana çıkması bekleniyor.

Yumlu Akhisar’a doğru

31 yaşındaki Rodallega, bu sezon Akhisar Belediyespor formasıyla çıktığı 17 Süper Lig maçında 4 kez fileleri havalandırmıştı. Futbolcu Akhisar’daki bir önceki ilk sezonunda ise 19 gole imza atarak büyük dikkat çekmişti. Öte yandan bu transfer karşılığında Mustafa Yumlu’yu da Akhisar Belediyespor’a vermeyi kabul eden Trabzonspor, oyuncusuyla ücret konusunda görüşmelerini sürdürüyor.