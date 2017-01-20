Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kadın voleybol takımımız, başarılı orta oyuncu Bahar Toksoy Guidetti ile 1,5 yıllık sözleşme imzalamıştır. 'Fenerbahçe'ye hoşgeldin' diyor, kendisine takımımızda başarılar diliyoruz." denildi.



Tecrübeli voleybolcu, son olarak Eczacıbaşı VitrA forması giymişti.