Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kadın voleybol  takımımız, başarılı orta oyuncu Bahar Toksoy Guidetti ile 1,5 yıllık sözleşme  imzalamıştır. 'Fenerbahçe'ye hoşgeldin' diyor, kendisine takımımızda başarılar  diliyoruz." denildi.
 
Tecrübeli voleybolcu, son olarak Eczacıbaşı VitrA forması giymişti.