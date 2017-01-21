Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İkinci yarıya Konya galibiyetiyle başlayan Galatasaray, Karabükspor’u devirip ligde ikinci yarıda 2’de 2 yapmayı hedefliyor. Karabük karşılaşması öncesi dün son çalışmasını yapan Galatasaray’da Teknik Direktör Jan Olde Riekerink, oyuncularıyla bir konuşma gerçekleştirdi. Takımın zirve yarışındaki geleceği adına Karabük maçının büyük önem taşıdığına vurgu yapan Hollandalı çalıştırıcı, “Çok zor bir karşılaşma olacak. Ama kazanmak zorundayız” dedi.

Size güveniyorum

Pazar günü oynanacak Fenerbahçe-Başakşehir karşılaşmasını öğrencilerine hatırlatan Riekerink, “Bu maçı keyifle mi izlemek istersiniz, yoksa stres içinde mi? Keyifle izlemek istiyorsanız Karabükspor’u yenin. Sizlere inanıyor ve güveniyorum ve Karabük’ten mutlu döneceğimize eminim” ifadelerini kullandı. Dün öğlen Karabük yoluna çıkan Galatasaray kafilesinde şu oyuncular bulunuyor: Muslera, Ahmet Çalık, Yasin, Selçuk, Eren, Podolski, Linnes, Rodrigues, Cenk Gönen, Bruma, Hakan Balta, Carole, Semih, Kerem, Josue, De Jong, Sabri, Birhan.