Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ara transfer döneminin hızlı kulübü Trabzonspor, Beşiktaş'tan Olcay Şahan'dan sonra Tolgay Arslan'ı da kadrosuna katmak için girişimlere başladı. Bordo-mavililerin, 26 yaşındaki gurbetçi futbolcuyu bonservisiyle almayı planladığı, maliyetinin yüksek olması halinde ise satış opsiyonu ile birlikte kiralayacağı öğrenildi. Trabzonsporlu yöneticilerin, hem Tolgay Arslan hem de Beşiktaş'la yaptığı ön görüşmelerin olumlu sonuçlandığı belirtildi. Bu transferin önümüzdeki birkaç gün içinde şekilleneceği gelen bilgiler arasında. Bu gelişmenin ardından gözler Tolgay'ı rotasyonda kullanan Beşiktaş teknik direktörü Şenol Güneş'in izleyeceği tavıra çevrildi. Bordo-mavili kulüp daha önce de Tolgay Arslan'ı istemiş ancak yıldız futbolcu, siyah-beyazlıları tercih etmişti.

CACERES RESMEN BİTTİ!

Trabzonspor'un internet sitesinden yapılan açıklamada, Martin Caceres'in başkan Muharrem Usta ile yaptığı görüşmede yüksek ücret talep etmesi üzerine, anlaşma olmadığı ve tarafların el sıkışarak masadan kalktığı belirtildi.

FIRTINA'NIN RAKİBİ PAŞA

Ligin ikinci yarısına Bursaspor galibiyetiyle başlayan Trabzonspor, bugün deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa'yı da yenerek yeni bir seri yakalamak istiyor.

EKİCİ'NİN YERİNE FAJR

Mehmet Ekici'nin boşluğunu doldurmaya çalışanTrabzonspor, 10 numara pozisyonu için Aaron Hunt, Paulo Ganso ve Josef Martinez'den sonra Deportivo forması giyen Faycal Fajr'ı da gündemine aldı. Fas Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele eden Fajr'ın kulübünden ayrılmak istediği ve Trabzonspor'dan gelecek teklife olumlu cevap verme ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi.