Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ümraniyespor, Beleck’in attığı golle 1-0 kazandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

38. dakikada orta sahadan atılan uzun topta Samet, kaleci ile karşı karşıya kaldı. Düzeltip vuruşunda kaleci Sinan gole izin vermedi.

42. dakikada sol kanattan yapılan ortada kaptan Fevzi, kale önünde müsait pozisyonda topu kontrol etti. Yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.

74. dakikada sol kanattan yapılan ortada Oğuz topu indirdi. Savunmanın büyük hatasını değerlendiren Beleck meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

75. dakikada Ümraniyespor’un golünün ardından uzun süre itiraz eden Şanlıurfaspor Teknik Direktörü Kemal Kılıç, hakem tarafından tribüne gönderildi.

---KÜNYE---

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Ali Şansalan x, Hüsnü Emre Çelimli xx, Abdullah Bora Özkara x

Ümraniyespor: Burak xx, Oğuz xxx, Erol xxx, Merthan xxx, Mehmet xxx, Bulut xx (Abdullah dk. 72 x), Timur xxx, İbrahim xx, Samet xx (Tarık dk. 90 ?), Beleck xxx, Serdar xxx (Bahadır dk. 84 ?)

Yedekler: Metin, Mustafa, Mücahit, Ömer

Teknik Direktör: Erkan Sözeri

Şanlıurfaspor: Sinan xx, İzzet xx, Berkaycan xx, Cemil xx, Şaban x, Kağan xx, Batuhan Artarslan x, Hüseyin xx, Fevzi xx (Artun dk. 77 x), Aziz xx (Mertcan dk. 77 x), Batuhan Karadeniz x (Caner dk. 67 x)

Yedekler: Tomic, Oktay, Atiemwen, Halil

Teknik Direktör: Kemal Kılıç

Gol: Beleck (dk. 74) (Ümraniyespor)

Kırmızı kart: Şaban (dk. 58) (Şanlıurfaspor)

Sarı kart: Batuhan Karadeniz (Şanlıurfaspor)