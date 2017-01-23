Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gençlerbirliği’nin efsane başkanı İlhan Cavcav, 81 yaşında hayatını kaybetti. Bir süredir yüksek tansiyon nedeniyle tedavi gören ve gece yarısı geçirdiği beyin kanaması nedeniyle Ankara Güven Hastanesi’nde yoğun bakıma alınan Cavcav’ın ölümü Türk futbolunu yasa boğdu. İlk defa 1978 yılında Gençlerbirliği başkanı olan ve kırmızı-siyahlı takımın adı geçtiğinde akla gelen ilk isim olmayı başaran Cavcav, renkli kişiliğiyle de Türk futboluna uzun yıllar boyunca damga vurmayı başarmıştı.

Son transferi hastanede

Son dönemde yaşadığı sağlık problemlerine rağmen görevinden kopmayan ve Ankara ekibinin başarısı için hasta yatağında bile transfer görüşmelerini sürdüren Cavcav, son olarak Atletico Paranaense’den transfer ettiği Renato Escobar Baruffi’ye resmi imzayı tedavi gördüğü hastanede attırmıştı. 2000-2002, 2004-2005 ve 2013-2014 yıllarında üç dönem boyunda Kulüpler Birliği Başkanlığı da yapan Cavcav’ın cenazesi bugün Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri’nde gerçekleşecek törenin ardından Kocatepe Camisi’ndeki öğle namazıyla birlikte Cebeci Asri Mezarlığı’nda defnedilecek.

Oynamayınca bıraktı

16 yaşındayken Mamak Maskespor kadrosuna katılan ve sonrasında da PTT’ye transfer olup savunmada görev yapan Cavcav, 19 yaşında Bahçeli Gençlikspor ile profesyonelliğe sözleşme imzaladı. Yeni takımıyla ilk maçını PTT’ye karşı oynaması beklenirken, eski takımı karşısında duygusal davranabileceği gerekçesiyle görev verilmediği için futbolu bıraktı.

İlk başkanlığı Hacettepe’de

Futbol hayatına nokta koymasının ardından Ankara’nın büyük sanayicileri arasına giren İlhan Cavcav, 1975’te eski mahallesinin takımı Hacettepe’nin başkanı oldu. Hacettepe’nin düşüşünü engelleyemeyince görevinden istifa eden Cavcav, bu kez 1977 yılında Yahya Demirel’in başkanlık yaptığı Gençlerbirliği Kulübünün yönetim kuruluna girdi.

Aralıksız 36 sene

Kırmızı-siyahlı kulüpte 1978 yılında başkanlığa getirilen Cavcav, dönemin yöneticileriyle anlaşmazlığa düştü ve kısa bir süre için bu göreve ara verdi. 1981’de yeniden başkan olan Cavcav, o günden bu güne aralıksız olarak 36 yıl başkanlık yaptı.

İki ligi birleştirdi

Gençlerbirliği, Cavcav’ın başkan olduğu bu dönemde 3. Lig’e düşme tehlikesiyle karşı karşıya bulunuyordu. Cavcav, 2. ve 3. Liglerin birleştirilmesi projesini dönemin Türkiye Futbol Federasyonu yöneticilerine kabul ettirdi ve takımının tekrar 2. Lig’e dönmesini sağladı.

İki Türkiye Kupası

1. Lig’e (Şimdiki Süper Lig) bir sezon sonra yükselen Gençlerbirliği, 1988 yılından beri en üst kademe ligin süreklilik açısından en başarılı 5. takımı oldu. Kırmızı-siyahlı takım, bu sürede 2 kez Türkiye Kupası’nı kazanma başarısı gösterdi.

42 farklı hoca

Başkanlığı döneminde en büyük eleştirileri teknik adam konusunda istikrar sağlayamamasıyla alan Cavcav, 37 yıllık görev süresi boyunca 42 farklı teknik direktör ile çalıştı. Mesut Bakkal’a 5 defa şans veren Cavcav, Hüsnü Macurni ve Mustafa Kaplan’ı ise 1 maç sonunda görevden aldı.

Real’e oyuncu sattı

Özellikle 90’lı yıllarda Afrikalı yetenekleri keşfedip takımına kazandırmasıyla dikkat çeken İlhan Cavcav, Gençlerbirliği’ne transfer ettiği üç Afrikalı futbolcu Moshoeu, Kushe ve Kona’nın başarılı performanslarıyla büyük bir sükse yaptı. Kamerunlu Geremi’yi 5 milyon avroya Real Madrid’e satarak ününü uluslararası boyuta ulaştıran Cavcav, 3 büyüklere sattığı oyuncularla da çok konuşuldu.

25 hükümet eskitti

İlhan Cavcav, Gençlerbirliği Kulübü’nün başında 47 yıl geçirdi. Bu görev süresi içinde tam 8 Cumhurbaşkanı, 25 hükümet ve 12 Başbakan eskitti. Başkanlık koltuğuna oturduğunda Çankaya’da Fahri Korutürk, Başbakanlık Konutu’nda ise Bülent Ecevit vardı.

KİME KİMİ SATTI?

Fenerbahçe’ye

>Deniz Barış

>Erkan Sözeri

>Gökhan Gönül

>İlhan Eker

>İsmail Güldüren

>John Leshiba Moshoeu

>Kemalettin Şentürk

>Metin Diyadin

>Orhan Şam

>Serkan Balcı

>Tarık Daşgün

>Uğur Boral

>Ümit Özat

Galatasaray’a

>Ergün Penbe

>Ümit Karan

>Ahmet Çalık

Trabzonspor’a

>Ayman Abdelaziz

>Fredrik Risp

>Giray Kaçar

>Isaac Promise

>Yasin Öztekin

>Soner Aydoğdu

>Aykut Demir

Beşiktaş’a

>Ahmet Hassan

>Ali Eren Beşerler

>Ali Tandoğan

>Baki Mercimek

>Mustafa Pektemek

>Okan Koç

>Rahim Zafer

>Suleymane Youla

>Tolga Doğantez

>Ümiz Bozkurt

>Tuna Üzümcü

>Veysel Cihan

>Mehmet Akgün

>Mustafa Özkan

Herkesi hüzne boğdu

İlhan Cavcav’ın vefatı sebebiyle futbol dünyasından duygusal mesajlar geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım da duayen başkan için taziye mesajı yayınladı. Gençlerbirliği’nin twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Beştepe’ye futbol oynamak için büyük hayallerle gelen küçük çocuklar seni unutmayacak... Hastalıkta, sağlıkta, her Gençlerbirliği maçında gittiğin bu ülkenin statları seni unutmayacak... Ve evladın gibi gördüğün, son anına dek yalnız bırakmadığın Gençlerbirliği ve Hacettepe seni unutmayacak!” ifadeleri kullanıldı.