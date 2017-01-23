Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, yaşam mücadelesini kaybetti. Beyin kanaması nedeniyle yoğun bakımda tutulan İlhan Cavcav 81 yaşında hayata veda etti. İki gün önce dengesini kaybederek düşen İlhan Cavcav, Ankara'daki Güven Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde makinaya bağlı olarak yaşatılıyordu.

MAÇ ERTELENDİ

Bugün 13:30'da oynanması gereken Gaziantepspor - Gençlerbirliği maçı, İlhan Cavcav'ın vefatı nedeniyle ertelendi.

1978 yılında Gençlerbirliği Kulübü'ne başkan olan İlhan Cavcav, yaklaşık 40 yıldır Ankara ekibinin başında bulunuyordu. Cavcav kırmızı siyahlı kulübü borçsuz ve kasasında 75 milyon lirayla bıraktı.

BUGÜN DEFNEDİLECEK

Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav'ın cenazesi, bugün defnedilecek. Alınan bilgiye göre, Cavcav için önce kulüp tesislerinde bir anma töreni düzenlenecek. Duayen başkanın cenazesi, daha sonra Kocatepe Camisi'ne getirilecek ve öğleyin kılınacak cenaze namazının ardından Cebeci Aile Mezarlığına defnedilecek.

SPOR BAKANI DA KATILACAK

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç da İlhan Cavcav'ın cenaze törenine katılacak.