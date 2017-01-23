Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avrupa'nın en büyük 5 futbol ligi kabul edilen İngiltere (Premier Lig), İspanya (La Liga), Almanya (Bundesliga), İtalya (Serie A) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalara, hafta sonu devam edildi.

İngiltere'de Chelsea, İspanya'da Real Madrid, Almanya'da Bayern Münih, İtalya'da Juventus, Fransa'da ise Monaco haftayı lider kapadı.

La Liga

La Liga'nın zirvesindeki Real Madrid, Malaga'yı konuk ettiği 19. hafta maçını, kaptanı Sergio Ramos'un attığı gollerle 2-1 kazandı.

Osasuna deplasmanında 4-3 kazanan Sevilla, üst üste 5. galibiyetini alarak Real Madrid'i takibini sürdürdü.

Barcelona, milli futbolcu Arda Turan'ın 90 dakika forma giydiği mücadelede, Eibar deplasmanında 4-0 galip geldi.

Diğer bir milli futbolcu Emre Çolak'ın 90 dakika oynayarak bir asist yaptığı maçta Deportivo La Coruna ise Las Palmas deplasmanından 1-1 beraberlikle döndü.

La Liga'da 43 puanla liderlik koltuğunda oturan ve bir maç eksiği bulunan Real Madrid'i, 42 puanla Sevilla, 41 puanla Barcelona, 35'er puanla Atletico Madrid ve Real Sociedad takip etti.

Premier Lig

Lider Chelsea, evinde Hull City'yi 2-0 yenerek Premier Lig'de 22. haftayı kayıpsız geçti.

Zirvenin en yakın takipçisi Arsenal, Mesut Özil'in bir asist yaptığı maçta sahasında Burnley'yi 2-1'lik skorla geçti.

Swansea City'yi konuk ettiği maçtan 3-2 mağlup ayrılan Liverpool'un ligdeki galibiyet özlemi 3 haftaya çıktı.

Haftanın öne çıkan maçında Manchester City ile Tottenham 2-2 berabere kaldı.

Manchester United ise Stoke City deplasmanından 1-1 beraberlikle ayrılarak zirveye yaklaşma fırsatını kaçırdı.

Chelsea'nin 55 puanla lider olduğu ligde Arsenal 47, Tottenham 46, Liverpool 45, Manchester City 43 ve Manchester United 41 puan topladı.

Bundesliga

Bayern Münih, Bundesliga'nın 17. haftasında konuk olduğu Freiburg'u, yıldız futbolcusu Robert Lewandowski'nin kaydettiği gollerle 2-1 yenerek art arda 6. galibiyetine ulaştı.

Liderin takipçilerinden Leipzig, sahasında Eintracht Frankfurt'u 3-0, Hoffenheim ise deplasmanda Augsburg'u 2-0'lık skorla geçti.

Bayer Leverkusen'in evinde Hertha Berlin'i 3-1 yendiği maçta, milli futbolcular Hakan Çalhanoğlu 2, Ömer Toprak da 1 gol kaydetti.

Ligde 17 hafta sonunda 42 puan toplayan Bayern Münih, Leipzig'in 3 puan önünde liderliğini korudu. Bu iki takımı, 31 puanla Hoffenheim ve 30'ar puanla Borussia Dortmund ile Hertha Berlin izledi.

Serie A

Serie A'nın liderlik koltuğunda oturan Juventus, ligin 21. haftasında, evinde Lazio'yu 2-0 mağlup etti.

Liderin en yakın takipçisi Roma, sahasında Cagliari'yi 1-0 yendi.

İtalya'da haftanın öne çıkan maçında ise Napoli, Milan deplasmanında 2-1'lik skorla galip geldi.

Ligde bir maç eksiğine rağmen 48 puanla lider durumdaki Juventus, Roma'nın 1, Napoli'nin 4 ve Lazio'nun 8 puan önünde bulunuyor.

Ligue 1

Ligue 1'in 21. haftasında lider Monaco, ağırladığı Lorient'ı 4-0 mağlup ederek arka arkaya 3. galibiyetini elde etti.

Bastia deplasmanında 1-1'lik eşitliği bozamayan Nice, ligde üst üste 3. kez sahadan beraberlikle ayrıldı.

Son 4 yılın şampiyonu Paris Saint-Germain (PSG), Nantes deplasmanında 2-0 galip gelerek üç puanı hanesine yazdırdı.

Bu sonuçların ardından Monaco, 48 puanla liderliğini sürdürdü. 46 puanı bulunan Nice ikinci, 45 puanlı PSG ise üçüncü sırada yer aldı.