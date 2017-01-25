Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ve Trabzonspor Kolombiyalı golcü Rodallega’ya kavuştu, önemli eksiklik yaşadığı forvet bölgesini takviye etti. Dün menajeri ile birlikte İstanbul’da Başkan Muharrem Usta’nın ofisine gelen ve transferin detaylarını netleştiren Rodallega 2.5 yıllık anlaşmaya vardı. Bordo-mavili kulüp transfer için görüşmelere başlandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na da bildirdi. Sağlık kontrolünden de geçen golcü futbolcu İstanbul’daki işlerin halledilmesini ardından Trabzon’a geçti. Konyaspor ile oynanacak olan kupa maçı öncesinde de idmana çıkacak olan Rodallega’ya Teknik Direktör Ersun Yanal’ın forma vermesi bekleniyor.

Kendimi ispatlayacağım

Muharrem Usta, “Ara dönemde transfer zor iş. Ülke içinden transfer doğru bir tercihti bizim için. Hayırlı uğurlu olsun. Rodallega’nın takımımıza katkıları olacağına inanıyoruz” dedi. Rodallega ise, “Benim için çok önemli bir adım. Türkiye için önemli bir kulüp adına elimden geleni yapmak istiyorum. Sahada kendimi ispatlayacağım. Trabzonspor taraftarı sosyal medya üzerinden heyecanlandıracak mesajlar gönderiyordu. Bu beni çok motive etti. Formayı giydim, çok heyecanlıyım ve sahaya çıkmayı bekliyorum” diye konuştu.