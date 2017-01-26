Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alman ekibi Hoffenheim, Avrupa'nın önde gelen futbol liglerinde yenilgisiz tek takım olarak dikkati çekiyor.

Avrupa'nın üst düzey liglerinde, Almanya'da (Bundesliga) Bayern Münih, Fransa'da (Ligue 1) Paris Saint-Germain, İngiltere'de (Premier Lig) Chelsea, Manchester United ve Manchester City, İspanya'da (La Liga) Barcelona ve Real Madrid, İtalya'da ise (Serie A) Juventus gibi takımların mağlup olduğu 2016-2017 sezonunda Alman temsilcisi Hoffenheim'in 17 hafta sonunda hiç yenilgi almaması göze çarpıyor.

Süper Lig'de ise 17 hafta mağlubiyet yüzü görmeyen Medipol Başakşehir, 18. hafta maçında Fenerbahçe'ye yenilerek bu unvanını yitirdi.

Yenilgisiz tek takım: Hoffenheim

Alman temsilcisi Hoffenheim, ligde mağlubiyet yaşamayarak adından söz ettiriyor.

29 yaşındaki Alman teknik adam Julian Nagelsmann yönetimindeki Hoffenheim, ligde 17 hafta sonunda hiç yenilgi yüzü görmedi. Alman ekibi, 7 galibiyet aldı ve 10 kez de berabere kaldı.

Bundesliga'da 31 puanla 3. sırada yer alan Hoffenheim, bir önceki sezon 17 hafta sonunda 8 kez yenilmiş ve sadece 2 kez kazanabilmişti.

Ligin lideri Bayern Münih, 13 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, tek mağlubiyetini deplasmanda Borussia Dortmund'a karşı yaşamıştı.

İkinci sırada yer alan ligin sürpriz ekibi Leipzig ise 39 puan topladı. 12 galibiyet ve 3 beraberliği bulunan Leipzig deplasmanda Ingolstadt ve Bayern Münih'e yenilmişti.

Medipol Başakşehir'in hem unvanı hem liderliği gitti

Spor Toto Süper Lig'de ise Medipol Başakşehir, son maçında deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 yenildi. Bu sezon ligde 17 maç sonunda mağlubiyet yaşamayan tek takım olan İstanbul ekibi, Fenerbahçe'ye yenilerek bu unvanını kaybetti.

Ligde 11 galibiyet ve 6 beraberlikle 39 puan toplayan Medipol Başakşehir, hem ilk mağlubiyetini yaşadı hem de Beşiktaş'ın galip gelmesiyle liderliği kaptırdı.

Liderliği ele geçiren Beşiktaş ise sadece deplasmanda Kasımpaşa'ya mağlup oldu. 12 galibiyet ve 5 beraberlik alan siyah-beyazlılar 41 puan topladı.

Fenerbahçe'nin 3 defa mağlup olduğu ligde, Galatasaray ve Osmanlıspor ise dörder kez sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Fransa'da en az yenilen Nice

Lige İtalyan golcü Mario Balotelli'yi transfer ederek başlayan Nice, sadece konuk olduğu Caen'e yenildi. Ligue 1'de 46 puanla 2. sırada yer alan Nice, 21 maçta 13 galibiyet ve 7 beraberlik aldı.

Lider Monaco 3 kez mağlubiyet yaşarken, 15 galibiyet ve 3 beraberlik aldı. Öte yandan, 21 maçta rakip fileleri 64 kez havalandıran Monaco, 5 büyük ligde en çok gol atan takım oldu.

Son 4 yılın şampiyonu Paris Saint-Germain (PSG) 4 kez yenildi. 3. sırada bulunan PSG, 14 galibiyet ve 3 beraberlikle 45 puan topladı.

İngiltere'de yenilmeyen takım yok

Premier Lig'de en az kaybeden Tottenham oldu. 22 maçta 46 puan toplayan Tottenham, 13 galibiyet alıp, 7 kez berabere kaldı. 3. sıradaki Tottenham sadece Chelsea ve Manchester United deplasmanlarında yenildi.

Lider Chelsea, 18 galibiyet ve bir beraberlikle 55 puan toplasa da 3 kez rakiplerine boyun eğdi. 2. sıradaki Arsenal, 4. Liverpool ve 6. Manchester United da üçer kez mağlup oldu.

Lige üst üste 5 galibiyetle başlayan Pep Guardiola'nın başında bulunduğu Manchester City ise 5 defa yenilerek, 5. sırada yer aldı.

Real Madrid'e Sevilla engeli

Tüm kulvarlarda 40 maç yenilmeyerek "İspanyol kulüpleri arasında en uzun yenilmezlik serisi" rekorunu kıran Real Madrid, ligde tek mağlubiyetini 15 Ocak'ta Sevilla deplasmanında yaşadı.

Real Madrid, 18 maçta 13 galibiyet ve 4 beraberlikle 43 puan topladı ve zirveye yerleşti. Lidere tek yenilgisini yaşatan Sevilla ise 3 kez kaybederek 42 puanla Real Madrid'i takip etti.

Milli futbolcu Arda Turan'ın formasını giydiği Barcelona ise 2 kez mağlubiyet yaşadı. Sahasında Alaves'e yenilen 3. sıradaki Katalan ekibi, deplasmanda da Celta Vigo'ya kaybetti.

İtalya'da lider Juventus 4 kez yenildi

Serie A'da son 5 yılın şampiyonu Juventus, 20 maç sonunda 48 puanla lider durumda bulunmasına rağmen 4 deplasman karşılaşmasından mağlup ayrıldı.

16 galibiyet alan siyah-beyazlı ekibin hiç berabere kalmaması dikkati çekti.

Ligde en az yenilgiyi ise Napoli yaşadı. 21 maçta 3 kez mağlup olan Napoli, 13 galibiyet ve 5 beraberlikle 44 puan toplayıp 3. sırada yer buldu.

Evindeki tüm maçları kazanan 47 puanlı lig ikincisi Roma da, Juventus gibi 4 mağlubiyet yaşayan diğer bir takım oldu.