Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Ersan’a, Ersan da Beşiktaş’a kavuştu! Siyah-beyazlıların geçen sezonun devre arasında Çin’in Hebei China Fortune Kulübü’ne 7 milyon avroya sattığı milli oyuncu, 1 yıl aradan sonra yuvaya döndü. Sağlık kontrolünden geçirilen oyuncu 6 aylık sözleşmeye imza attı. Beşiktaş bu transfer için Çin kulübüne herhangi bir bedel ödemeyecek, Ersan’a ise yarım sezon için 400 bin avro verecek, maç başı ücreti ödemeyecek. “Beşiktaş’tan geçen yıl bu zamanlar ayrıldığımda takımı 41 puanda bırakmıştım. Döndüğümde takım yine 41 puanda. Bu bir şeyleri anlatıyor sanırım” diyen başarılı savunmacı “Ben takıma hem saha içi hem de saha dışında katkı vereceğim. Oynamadığım zaman içimdeki hırsı arkadaşlarıma aktaracağım” ifadelerini kullandı.

Bu sevda hiç bitmez

Beşiktaş’tan ayrıldıktan sonra siyah beyazlı takımı takip ettiğini belirten Ersan Gülüm, “Beşiktaş sevdasını insan içinden hiçbir zaman çıkaramaz. Ayrıldıktan sonra da yakından takip ettim Beşiktaş’ı. Altı yılımı verdim Beşiktaş’a ayrılmak çok zordu. Arkadaşlarımla sürekli temas halindeydim. Sanki bir tatile gittim ve şimdi döndüm. Takım bu performansını devam ettirirse inşallah sezon sonu şampiyon olacak. Hoca bana görev verirse çıkıp görevimi yapacağım. Takıma katkı sağlamaya geldim. Motive anlamında takımı destekleyeceğim. Hoca hazır olduğumu düşünüp görev verdiğinde çıkıp oynayacağım. Taraftarımızla buluşacağımız günü iple çekiyorum. Vodafone Arena’da şampiyonluk turu atmak istiyorum “ diye konuştu.