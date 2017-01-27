Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

THY Euroleague'de Darüşşafaka Doğuş galibiyetiyle play-off yolunda yeniden iddialı duruma gelen Anadolu Efes, CSKA Moskova deplasmanında 13 sayı geriden gelmesine rağmen rakibini yakalayamadı.

Bitime 1 saniye kala Brown'ın 3 sayılık atışı değerlendirememesinin ardından lacivert-beyazlılar sahadan 80-77'lik mağlubiyetle ayrıldı.

Anadolu Efes aldığı bu yenilgiyle son 4 maçta 3. kez mağlup olurken, ligde 9 galibiyette kaldı ve toplamda 11. yenilgisini aldı. CSKA Moskova ise son 4 maçta 3, toplamda 15. galibiyetini elde etti.

Karşılaşmanın en skoreri Anadolu Efes'ten Thomas Heurtel oldu. Ancak Fransız oyuncunun 24 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.

Temsilcimizde Honeycutt 16, Brown 11 sayı bulurken, CSKA Moskova'da De Colo 14, Hines 13, Higgins 11 sayı kaydetti.