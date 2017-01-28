İki takım arasında geride kalan 41 maçta Fenerbahçe 27, Kayserispor 5 galibiyet aldı, 9 maç da berabere sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin 92 golüne, sarı-kırmızılılar 37 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında İstanbul'da yapılan müsabaka 3-3 bitti.
- Kayserispor 10 maçtır kazanamıyor
Kayserispor, Fenerbahçe ile Süper Lig'de yaptığı son 10 maçı kazanamadı.
Rakibi karşısında ligdeki son galibiyetini 2010-2011 sezonunda evinde 2-0'lık sonuçla alan sarı-kırmızılı ekip, daha sonraki 10 maçtan 8'ini yitirdi, 2'sinde berabere kaldı, 3 puana ulaşamadı.
- Kayseri'deki maçlar
Fenerbahçe ile Kayserispor, Kayseri'de ise yarın 21. kez karşılaşacak.
Kayseri'deki 20 lig maçında Fenerbahçe 10 galibiyet alırken, 7 maç berabere sonuçlandı, ev sahibi ekip sadece 3 kez taraftarlarına Fenerbahçe galibiyeti sevinci yaşattı.
Kayseri'de Fenerbahçe 31, Kayserispor ise 15 gol attı.
Geçen sezon Kayseri'deki müsabakayı Fenerbahçe 1-0 kazandı.
- Tarihi sonuçlar
Fenerbahçe, lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisini Kayserispor karşısında elde etti.
Sarı-lacivertli takım, 1994-1995 sezonunda, 20 Kasım 1994 tarihinde, cezası nedeniyle İzmir'de yaptığı maçta 8-1, 2004-2005'te, 20 Şubat 2005 tarihinde İstanbul'da yapılan maçta da 7-0 galip gelerek, 59. sezonunu yaşayan lig tarihindeki en farklı skorlu galibiyetlerinden ikisine imza koydu.
- Son 10 maç
Fenerbahçe ile Kayserispor arasında Süper Lig'de yapılan ve Kayserispor'un galip gelemediği son 10 maçta alınan sonuçlar şöyle:
Sezon Maç Sonuç
2010-2011 Fenerbahçe-Kayserispor 2 - 0
2011-2012 Kayserispor-Fenerbahçe 0 - 1
Fenerbahçe-Kayserispor 4 - 0
2012-2013 Kayserispor-Fenerbahçe 1 - 1
Fenerbahçe-Kayserispor 2 - 1
2013-2014 Fenerbahçe-Kayserispor 5 - 1
Kayserispor-Fenerbahçe 0 - 2
2015-2016 Kayserispor-Fenerbahçe 0 - 1
Fenerbahçe-Kayserispor 1 - 0
2016-2017 Fenerbahçe-Kayserispor 3 - 3