Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir’deki hain terör saldırısında göğsünü siper ederek kahramanca şehit düşen polisimiz Fethi Sekin’in ailesi, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek’in davetiyle Akhisar Belediyespor maçı için Türk Telekom Arena’da misafir edildi. Fethi Sekin’in eşi Rabia Sekin, çocukları Burak Tolunay Sekin, Dila Sekin, Nisa Sekin ve kardeşi Vedat Sekin, sarı-kırmızılı kulübün başkanı Dursun Özbek ve yöneticilerle sohbet etti. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek “Burak Tolunay Sekin hasta bir Galatasaraylı. Galatasaray altyapısına alacağız. İstanbul’a yerleşmeleri halinde ev ihtiyacı konusunda destek vereceğimizi söyledik. Kararı ise onlara bıraktık” ifadelerini kullandı.