Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinden olan Lukas Podolski konusu G.Saray taraftarı için mutsuz bitiyor. Galatasaray yönetiminin kulüpte kalmasını istediği, teknik ekip ve yönetimin kadroda tutulması yönünde görüş bildirdiği Alman futbolcu konusunda gelen bilgiler dış kaynaklı ve hiç de camianın hoşuna gidecek türden değil. Japon basını bir süredir Vissel Kobe’nin yakın markajında olan Podolski için çılgın bir teklif yapıldığını yazdı. Buna göre Kobe, Poldi’ye senelik 8 milyon avro (33 milyon lira) önerdi ve oyuncu da çılgın rakama ‘evet’ dedi. Ve haberde sıranın şimdi Galatasaray Kulübü’nü iknaya geldiği yazıldı. Kobe son olarak Galatasaray’a 3.5 milyon avro önermiş Özbek yönetimi ise “5 milyon avrodan aşağı olmaz” cevabını vermişti.

Erzincan maçında belli etmişti

Poldi’nin vücud dili son maçların ardından, “elveda” diye bağırıyor adeta... Kupa maçında Erzincan’a 5 gol atan Alman futbolcu tribünlerle, “Ben gidiyorum” dercesine el sallamıştı. Dün de Poldi taraftara benzer görüntüler verdi. Bir veda işareti de futbolcunun eski takım arkadaşından geldi. Köln’de oyuncuyla birlikte oynayan Tomoaki Makino, “Ona zamanında biraz Japonca öğrettim. O yıllarda da Japonya’ya ilgi duyduğunu anımsıyorum. Son olarak ayın 16’sında ondan bir mail aldım. Bana Kobe şehrini sordu ve ‘Belki Kobe’ye gideceğim’ dedi” ifadesini kullandı.

Levent Nazifoğlu gidemezsin dese de...

G.Saray yöneticisi Levent Nazifoğlu dünkü maç sonrası ısrarla gelen Podolski sorularına, “Daha önce de söyledim bizim satılık oyuncumuz yok. Podolski de kalmak isterse bizimle kalacaktır. Podolski’ye de az önce soyunma odasında ‘bir yere gitmiyorsun’ dedim” karşılığını verdi. Nazifoğlu böyle konuşsa da Japon ekibinin teklifi ve maddi olarak sarı-kırmızılı kulübün zor durumda bulunması bu transferin bittiğini gösteriyor. Nazifoğlu’nun sözleri taraftarın gönlünü almaya yönelik olarak değerlendiriliyor.

Özel hissettirdiniz

Maç sonrası twitter hesabından bir mesaj paylaşan Podolski, “Bu akşam bana gösterdiğiniz ilgi ve sevgi, beni çok özel hissettirdi. Hepinize teşekkür ederim. En büyük CimBom!” ifadelerini kullandı.

Bileti ayırttım der gibi...

Podolski hafta içindeki kupa maçı sonrasında da dünkü maçın ardından da tribünlere öyle bir yüz ifadesi verdi ki; “Japonya’ya bileti ayırttım” diye okunabilir... Poldi üçlü çektirirken ve tribünleri alkışlarken gerekli neşe ve coşkudan uzaktı. Taraftar da bunu hissetti ki, Alman oyuncu maçtan çıkarken ısrarla kendisini tribünlere çağırdı: Bırakma bizi Poldi dercesine...

Maşallah, sağol abi...

Geceye damga vuran Bruma maçın ardından, “Çok güzel bir galibiyet oldu. Maçın ilk dakikasından itibaren bunu arzuladığımızı gösterdik” derken, “Çıkan transfer haberleri güzel bir şey. Galatasaray’da olmaktan dolayı çok çok mutluyum. Tamamen buraya odaklandım. Hem ben hem kulüp için güzel bir teklif olursa kulüp de izin verirse oturur konuşurum” sözlerini kullandı. Bruma röportajın ardından kendisine hazırlanan özel klibi izledi ve sonrasında, “Maşallah, sağol abi” diyerek yayından ayrıldı.

Şansı iyi kullandım

Sinan Gümüş maç sonrası, “Uzun süre sonra sağlıma kavuştum. Sakatlıktan golle döndüm. Bel fıtığı kolay bir sakatlık değil. Mutluyum, çalıştığım şeyleri maçta iyi yaptığım için sevinçliyim. Gelen şansı en iyi şekilde değerlendirdiğimi düşünüyorum” dedi.

16’lık Hasan Ali ilk defa

Akhisar Belediyespor’da bir oyuncu vardı ilki gören… 16 yaşındaki Hasan Ali Adıgüzel, Galatasaray karşısında ilk 11’de sahaya çıktı. Ki bu onun kariyerinde Süper Lig’de ilk kez 11’de başlaması anlamına geliyordu. Hasan Ali kupada güzel bir gol atmıştı.

Tribünler boş kaldı

Galatasaray’ın geçen hafta Karabük deplasmanında aldığı mağlubiyet ve zirvenin biraz uzağında kalması artı havanın soğuk olması tribünleri etkiledi. Daha önceki maçlarda olduğu gibi dün de TT Arena’da büyük boşluklar göze çarptı. 11.279 seyirci vardı.