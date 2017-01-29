Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Pardon abla! Williams kardeşlerin finalinde zirveye çıkan kardeş Serena oldu... Avustralya Açık’ta yedinci zaferini elde eden 35 yaşındaki tenisçi, kariyerindeki Grand Slam şampiyonluğu sayısını 23’e yükseltti ve açık dönemde en çok Grand Slam şampiyonu olan tenisçi unvanının tek başına ele geçirdi. Serena bu unvanı daha önce 22 şampiyonluğu bulunan Steffi Graf’la paylaşıyordu. Serena Williams ayrıca bu zaferle birlikte WTA sıralamasında 1 numarayı Angelique Kerber’den devraldı. Serena maçın ardından yaptığı açıklamada geçen yıl Kerber’e kaybettiği finalin ardından çok çalıştığını ve Avustralya’dan yeniden zaferle ayrılmanın kendisi için çok önemli olduğunu söyledi.