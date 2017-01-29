Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hollandalı oyuncu daha önce ülkesinde Ajax kulübü ile bir lig sezonunda 2003- 2004 sezonunda 11 asiste ulaşırken, bu değer sonrası en fazla asist yaptığı dönemine şimdi de Galatasaray'da başardı. Sneijder ilk defa bir lig sezonunda 11 asist sayısına bu kadar erken ulaşabildi. 2006-2007 sezonunda ise Ajax'ta 9 asist yapmıştı. Bu sezon 11 asistinin yanında 2 de golü olan Hollandalı, takımın topladığı puanların 6'sına ise doğrudan etki etti. Sneijder forma giydiği 16 maçın 7'sinde skora katkı yaparken, Rizespor, Kasımpaşa ve Alanyaspor maçlarında puanı getiren isim oldu.