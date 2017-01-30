Teknik Direktör Dick Advocaat yönetiminde gerçekleşen ve yaklaşık 1 buçuk saat süren antrenmanda Kayserispor maçında forma giyen oyuncular rejenerasyon çalışması yaparken, diğer oyuncular ise ısınma, koşu, koordinasyon, 5’e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maç ile noktalandı. Fenerbahçe, Beşiktaş maçının hazırlıklarını 1 Şubat Çarşamba günü yapacağı antrenmanla sürdürecek. İki ekip 5 Şubat Pazar günü saat 20.30'da Vodafone Arena'da karşı karşıya gelecek.
Fenerbahçe'de derbi mesaisi başladı
30.01.2017 - 14:45 | Son Güncelleme: 30.01.2017 - 14:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Etiketler : fenerbahçe,haberler,derbi,
442650 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/442650.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Başakşehir
19
12
6
1
37
12
25
42
2
Beşiktaş
18
12
5
1
34
14
20
41
3
Galatasaray
19
12
3
4
38
18
20
39
4
Fenerbahçe
19
10
5
4
38
18
20
35
5
Antalyaspor
19
9
4
6
23
22
1
31
6
Konyaspor
18
7
6
5
22
18
4
27
7
Osmanlıspor FK
19
6
9
4
23
21
2
27
8
Trabzonspor
19
8
3
8
19
21
2
27
9
Bursaspor
19
8
3
8
21
21
0
27
10
K.D.Ç. Karabük
19
7
3
9
22
27
5
24
11
Gençlerbirliği
18
5
8
5
17
16
1
23
12
Akhisar Bld.
19
5
6
8
11
24
13
21
13
Kasımpaşa
18
6
3
9
21
26
5
21
14
Ç. Rizespor
19
5
4
10
20
31
11
19
15
Alanyaspor
19
5
3
11
26
40
14
18
16
Kayserispor
19
4
4
11
18
32
14
16
17
Adanaspor
18
3
5
10
16
26
10
14
18
Gaziantepspor
18
3
2
13
15
34
19
11
18. Hafta Maçları
21.1.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor 0 - 0 Kayserispor
21.1.2017
Atiker Konyaspor 2 - 1 Çaykur Rizespor
21.1.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor 2 - 1 Galatasaray
21.1.2017
Bursaspor 0 - 1 Adanaspor
22.1.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü 1 - 2 Antalyaspor
22.1.2017
Gaziantepspor 0 - 0 Gençlerbirliği
22.1.2017
Kasımpaşa 0 - 1 Trabzonspor
22.1.2017
Fenerbahçe 1 - 0 Medipol Başakşehir Fk
23.1.2017
Aytemiz Alanyaspor 1 - 4 Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Göztepe
19
10
5
4
32
22
10
35
2
Eskişehirspor
18
11
4
3
35
21
14
34
3
Evkur Yeni Malatyaspor
19
10
4
5
27
20
7
34
4
Sivasspor
19
9
5
5
27
17
10
32
5
Giresunspor
19
8
6
5
24
17
7
30
6
Boluspor
19
8
3
8
29
33
4
27
7
Denizlispor
19
8
5
6
28
22
6
26
8
Ümraniyespor
18
7
5
6
24
21
3
26
9
Balıkesirspor
18
6
6
6
30
21
9
24
10
Adana Demirspor
19
5
11
3
20
19
1
23
11
Gaziantep BŞB
19
6
4
9
24
27
3
22
12
Altınordu
19
5
7
7
23
26
3
22
13
Şanlıurfaspor
18
5
6
7
17
16
1
21
14
Bandırmaspor
19
4
6
9
18
25
7
18
15
Elazığspor
19
6
6
7
19
20
1
18
16
Manisaspor
19
4
8
7
23
31
8
17
17
Samsunspor
19
3
5
11
9
26
17
14
18
Mersin İ.Y.
19
4
4
11
14
39
25
13